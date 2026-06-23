Лавров: США отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине.
- По словам Лаврова, США следуют курсу наращивания санкционного давления на Россию.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. CША вроде бы отходят от претензий на роль эффективного посредника по Украине, наращивая санкционное давление на Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается Соединенных Штатов, то, насколько можно оценивать их действия, они вроде бы отходят от претензий на роль объективного посредника и следуют тому же курсу наращивания санкционного давления на Россию", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.