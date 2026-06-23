Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция при попытках свергнуть правительства в Африке опирается на местных сепаратистов.
- По словам Сергея Лаврова, Франция также опирается на боевиков украинских формирований.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Франция при попытках свергнуть правительства в Африке опирается не только на местных сепаратистов, но и на боевиков украинских формирований, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Париж опирается не только на местных сепаратистов, но и на террористические группировки, а также все больше на боевиков украинских формирований, которые решили открыть в Африке второй фронт против России", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.