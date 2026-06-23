Лавров заявил, что США осознали необходимость урегулирования с Ираном

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты осознали необходимость дипломатического урегулирования с Ираном, вероятно, им было непросто переступить через себя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.