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Лавров заявил, что США осознали необходимость урегулирования с Ираном - РИА Новости, 23.06.2026
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12:01 23.06.2026 (обновлено: 12:23 23.06.2026)
Лавров заявил, что США осознали необходимость урегулирования с Ираном

Лавров: хорошо, что США осознали необходимость урегулирования конфликта с Ираном

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США осознали необходимость дипломатического урегулирования с Ираном.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты осознали необходимость дипломатического урегулирования с Ираном, вероятно, им было непросто переступить через себя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Слава богу, что осознали наши американские коллеги все-таки необходимость дипломатического урегулирования. Наверное, это было непросто переступить через себя, как некоторые пишут. Решение принималось в спорах, но линия на возвращение к миру возобладала, и мы это активно поддерживаем и всячески готовы содействовать переговорам между Соединенными Штатами и Ираном", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
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Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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