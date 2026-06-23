Лавров заявил, что США осознали необходимость урегулирования с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США осознали необходимость дипломатического урегулирования с Ираном.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты осознали необходимость дипломатического урегулирования с Ираном, вероятно, им было непросто переступить через себя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Слава богу, что осознали наши американские коллеги все-таки необходимость дипломатического урегулирования. Наверное, это было непросто переступить через себя, как некоторые пишут. Решение принималось в спорах, но линия на возвращение к миру возобладала, и мы это активно поддерживаем и всячески готовы содействовать переговорам между Соединенными Штатами и Ираном", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.