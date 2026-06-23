Запад стремится установить свое влияние в Центральной Азии, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Запада стремятся установить свое влияние в Центральной Азии и Южном Кавказе.
- Франция стремится свергнуть неугодные ей правительства в различных частях африканского континента.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны Запада стремятся установить свое влияние в Центральной Азии и Южном Кавказе, а Франция стремится свергнуть правительства на африканском континенте, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад напористо стремится установить свое влияние на развитие энергетических и транспортных маршрутов в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Франция пытается свергнуть неугодные ей национально ориентированные правительства в странах Сахары, Сахеля и других частях африканского континента", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.