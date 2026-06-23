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Запад стремится установить свое влияние в Центральной Азии, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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11:59 23.06.2026
Запад стремится установить свое влияние в Центральной Азии, заявил Лавров

Лавров: Запад стремится установить влияние в Центральной Азии и Южном Кавказе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Запада стремятся установить свое влияние в Центральной Азии и Южном Кавказе.
  • Франция стремится свергнуть неугодные ей правительства в различных частях африканского континента.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны Запада стремятся установить свое влияние в Центральной Азии и Южном Кавказе, а Франция стремится свергнуть правительства на африканском континенте, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад напористо стремится установить свое влияние на развитие энергетических и транспортных маршрутов в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Франция пытается свергнуть неугодные ей национально ориентированные правительства в странах Сахары, Сахеля и других частях африканского континента", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Вчера, 11:41
 
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