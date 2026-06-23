Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантировать отмену дискриминационных законов против русского языка на Украине.
- Он также призвал признать новые геополитические реалии по итогам волеизъявления населения Крыма, Донбасса и Новороссии.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Необходимо гарантировать отмену дискриминационных законов против русского языка и православной церкви на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Надо гарантировать отмену (украинских - ред.) дискриминационных законов против русского языка и канонического православия, признать новые геополитические реалии по итогам свободного волеизъявления населения Крыма, Донбасса и Новороссии", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.