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Лавров призвал отменить дискриминационные законы на Украине - РИА Новости, 23.06.2026
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11:59 23.06.2026 (обновлено: 12:06 23.06.2026)
Лавров призвал отменить дискриминационные законы на Украине

Лавров: дискриминационные законы на Украине должны быть отменены

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости гарантировать отмену дискриминационных законов против русского языка на Украине.
  • Он также призвал признать новые геополитические реалии по итогам волеизъявления населения Крыма, Донбасса и Новороссии.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Необходимо гарантировать отмену дискриминационных законов против русского языка и православной церкви на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Надо гарантировать отмену (украинских - ред.) дискриминационных законов против русского языка и канонического православия, признать новые геополитические реалии по итогам свободного волеизъявления населения Крыма, Донбасса и Новороссии", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.
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