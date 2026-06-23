Возможности равноправных переговоров отбрасываются Брюсселем, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любая возможность равноправных переговоров с Россией отбрасывается Брюсселем.
- По словам Лаврова, брюссельские бюрократы и их союзники в Берлине, Париже, Лондоне хотят реванша и капитуляции России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Любая возможность равноправных переговоров с Россией отбрасывается Брюсселем, который хочет реванша и капитуляции Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы имеем нынешнюю ситуацию, когда любая возможность равноправных переговоров отбрасывается брюссельскими бюрократами и их подельниками в Берлине, Париже, Лондоне. Подчеркну еще раз: они хотят реванша, они хотят, чтобы Россия капитулировала", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.