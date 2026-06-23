Лавров призвал не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.
- Лавров подчеркнул необходимость защиты Устава ООН и противодействия попыткам остановить формирование справедливого многополярного мироустройства.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нельзя допустить пересмотра итогов Второй мировой войны и возрождения сил зла, которые ее развязали, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нельзя допустить пересмотра итогов этой самой кровопролитной войны в истории человечества. И тем более нельзя допустить возрождение тех сил зла, которые ее развязали. Мировое большинство должно осознать свою ответственность в этом вопросе, защитить устав ООН и противостоять попыткам остановить объективный исторический процесс формирования справедливого многополярного мироустройства", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.