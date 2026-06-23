Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.
- Лавров подчеркнул, что необходимо обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.
""Невзирая на все ухищрения европейских элит и их киевских клиентов, все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Глава МИД РФ добавил, что на практике необходимо обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. "Именно такой статус закреплен в ее декларации о независимости и именно в таком статусе Россия и все остальные признали украинское государство", - подчеркнул Лавров.