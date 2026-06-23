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Все цели и задачи СВО будут достигнуты, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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11:56 23.06.2026 (обновлено: 12:15 23.06.2026)
Все цели и задачи СВО будут достигнуты, заявил Лавров

Лавров: все цели и задачи СВО будут достигнуты

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.
  • Лавров подчеркнул, что необходимо обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.
""Невзирая на все ухищрения европейских элит и их киевских клиентов, все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Глава МИД РФ добавил, что на практике необходимо обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. "Именно такой статус закреплен в ее декларации о независимости и именно в таком статусе Россия и все остальные признали украинское государство", - подчеркнул Лавров.
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