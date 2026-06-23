МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

""Невзирая на все ухищрения европейских элит и их киевских клиентов, все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.