"Смешала все в одну кучу": Лавров прокомментировал слова представителя ЕК

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, комментируя заявление Владимира Зеленского, обвинила Минск в продолжении помощи России в украинском конфликте и в якобы провокационных действиях против ЕС.

Сергей Лавров заявил, что Анита Хиппер "свалила все в одну кучу", и подчеркнул, что такие действия нацелены на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт.

Лавров отметил, что поддержка заявлений Зеленского и угрозы в адрес Минска направлены на расширение географии боевых действий и осложнение возможностей урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, комментируя заявление Владимира Зеленского в отношении Белоруссии, "смешала все, что вспомнила, в одну кучу", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России привел слова Хиппер, которая, комментируя заявление Зеленского с требованиями к Белоруссии убрать со своей территории "некие ретрансляторы", сразу же обвинила Минск в продолжении помощи России в украинском конфликте и в якобы провокационных действиях Минска против ЕС, а также в якобы вторжении в воздушное пространство и использовании мигрантов в качестве инструмента давления.

"Свалила все в одну кучу, что помнила. И подвела к тому, что, дескать, именно поэтому Евросоюз ввел санкции против так называемого "режима Лукашенко", как она выразилась, и готов предпринять дальнейшие действия и меры до тех пор, пока белорусские власти не изменят свои действия, свое поведение", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.

По словам Лаврова, "эта немецкая дама" прямо поддержала заявления, которые выдвинул Зеленский в адрес современного государства, пообещав использовать силу.

Глава российского МИД подчеркнул, что такие циничные действия должны быть осуждены. Он отметил, что они, очевидно, нацелены на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.