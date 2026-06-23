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"Смешала все в одну кучу": Лавров прокомментировал слова представителя ЕК - РИА Новости, 23.06.2026
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11:55 23.06.2026
"Смешала все в одну кучу": Лавров прокомментировал слова представителя ЕК

Лавров прокомментировал слова представителя Еврокомиссии Хиппер о Белоруссии

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, комментируя заявление Владимира Зеленского, обвинила Минск в продолжении помощи России в украинском конфликте и в якобы провокационных действиях против ЕС.
  • Сергей Лавров заявил, что Анита Хиппер "свалила все в одну кучу", и подчеркнул, что такие действия нацелены на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт.
  • Лавров отметил, что поддержка заявлений Зеленского и угрозы в адрес Минска направлены на расширение географии боевых действий и осложнение возможностей урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, комментируя заявление Владимира Зеленского в отношении Белоруссии, "смешала все, что вспомнила, в одну кучу", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России привел слова Хиппер, которая, комментируя заявление Зеленского с требованиями к Белоруссии убрать со своей территории "некие ретрансляторы", сразу же обвинила Минск в продолжении помощи России в украинском конфликте и в якобы провокационных действиях Минска против ЕС, а также в якобы вторжении в воздушное пространство и использовании мигрантов в качестве инструмента давления.
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"Свалила все в одну кучу, что помнила. И подвела к тому, что, дескать, именно поэтому Евросоюз ввел санкции против так называемого "режима Лукашенко", как она выразилась, и готов предпринять дальнейшие действия и меры до тех пор, пока белорусские власти не изменят свои действия, свое поведение", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.
По словам Лаврова, "эта немецкая дама" прямо поддержала заявления, которые выдвинул Зеленский в адрес современного государства, пообещав использовать силу.
Глава российского МИД подчеркнул, что такие циничные действия должны быть осуждены. Он отметил, что они, очевидно, нацелены на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.
Лавров напомнил, что Киев и Запад, занимаясь подобного рода пропагандой и угрозами, поддерживают нацистский режим на Украине.
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