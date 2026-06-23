Лавров: Нидерланды отрабатывают создание концлагерей на случай войны

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей, по сути концентрационных, для российских военнопленных на своей территории на случай войны с Россией, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Известный факт, что Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военнопленных на своей территории на случай войны с нами. Ну, по сути, те же самые концентрационные лагеря, которые Германия создавала в Европе во время Второй мировой войны", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.