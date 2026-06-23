Лавров предложил назвать Европейский оборонный союз Союзом войны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил назвать планируемый Европейский оборонный союз Союзом войны.
- Лавров обосновал свое предложение тем, что в Соединенных Штатах министерство обороны переименовали в министерство войны.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил назвать планируемый Европейский оборонный союз Союзом войны.
"Ну, чего же стесняться, если уже в Соединенных Штатах министерство обороны переименовано министерством войны, пусть и планируемый Европейский оборонный союз называется Союзом войны, так будет честнее", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.