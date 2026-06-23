Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США, Британия и Европа стремятся к глобальному доминированию.
- По словам Лаврова, Запад стремится к доминированию, чтобы никто не мешал ему выкачивать ресурсы и жить за счет других.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США, Британия и Европа стремятся к глобальному доминированию, чтобы никто не мешал им выкачивать ресурсы и жить за счет других, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Комплекс собственного превосходства Запада проявляется отнюдь не только в его подходах к украинскому кризису. США, Британия и Европа стремятся к тотальному глобальному доминированию, чтобы никто не мешал и далее повсеместно выкачивать ресурсы и жить за счет других", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.