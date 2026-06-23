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Запад стремится жить за счет других, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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11:52 23.06.2026 (обновлено: 23:36 23.06.2026)
Запад стремится жить за счет других, заявил Лавров

Лавров: Запад стремится жить за счет других, выкачивая из них все ресурсы

© AP Photo / Mary AltafferМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Mary Altaffer
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США, Британия и Европа стремятся к глобальному доминированию.
  • По словам Лаврова, Запад стремится к доминированию, чтобы никто не мешал ему выкачивать ресурсы и жить за счет других.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США, Британия и Европа стремятся к глобальному доминированию, чтобы никто не мешал им выкачивать ресурсы и жить за счет других, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Комплекс собственного превосходства Запада проявляется отнюдь не только в его подходах к украинскому кризису. США, Британия и Европа стремятся к тотальному глобальному доминированию, чтобы никто не мешал и далее повсеместно выкачивать ресурсы и жить за счет других", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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