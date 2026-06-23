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Современный Евросоюз придерживается ценностей нацизма, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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11:48 23.06.2026 (обновлено: 12:01 23.06.2026)
Современный Евросоюз придерживается ценностей нацизма, заявил Лавров

Лавров: современный Евросоюз придерживается ценностей нацизма

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что современный Евросоюз придерживается ценностей нацизма.
  • По его словам, из европейских столиц не прозвучало ни слова критики Киева за его политику в области прав человека.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Современный Евросоюз придерживается ценностей нацизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ни разу из Брюсселя и других европейских столиц не прозвучало ни слова критики Киева за его политику в области тех самых прав человека… Современный Евросоюз придерживается ценностей нацизма. В очередной раз в истории. Любая правда о происходящем мгновенно становится табу", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
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