Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что современный Евросоюз придерживается ценностей нацизма.
- По его словам, из европейских столиц не прозвучало ни слова критики Киева за его политику в области прав человека.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Современный Евросоюз придерживается ценностей нацизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ни разу из Брюсселя и других европейских столиц не прозвучало ни слова критики Киева за его политику в области тех самых прав человека… Современный Евросоюз придерживается ценностей нацизма. В очередной раз в истории. Любая правда о происходящем мгновенно становится табу", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.