Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа хочет добиться прекращения огня на Украине.
- По словам Лаврова, цель прекращения огня — остановить российское наступление и выиграть время для поставки вооружений киевскому режиму и развертывания «коалиции желающих».
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европа хочет добиться прекращения огня на Украине, чтобы получить передышку для накачки киевского режима вооружениями, а также развертывания там "коалиции желающих", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотят добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, вновь, как и в период Минских договоренностей, получить передышку, выиграть время для накачки киевского режима новыми порциями современных вооружений и развертывания на подконтрольной Зеленскому территории оккупационных сил с антироссийским мандатом под флагом так называемой "коалиции желающих", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.