Реваншизм европейских элит вызывает беспокойство, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил о беспокойстве из-за агрессивного реваншизма европейских элит.
- По его словам, европейские элиты вознамерились "победить" Россию.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Агрессивный реваншизм нынешних европейских элит, которые вознамерились "победить" Россию, вызывает беспокойство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вызывает особое беспокойство агрессивный реваншизм нынешних европейских элит, которые вновь вознамерились победить нашу страну", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.