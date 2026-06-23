Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о попытках Запада взять исторический реванш.
- По словам Лаврова, ради этого киевскому режиму дозволено все, включая запрет русского языка и канонической Украинской православной церкви.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Потуги Запада взять реванш очевидны, ради этого киевскому режиму дозволено все, в том числе запрет русского языка и канонической Украинской православной церкви, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Потуги Запада взять исторический реванш очевидны. Ради этого киевскому режиму дозволено все, включая насаждение культа поклонения гитлеровским коллаборационистам, законодательный запрет русского языка во всех сферах и канонической Украинской православной церкви в прямое нарушение Устава ООН, многочисленных международных конвенций и Конституции самой Украины", - заявил Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.