Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Лондона и Парижа создать европейский Совет Безопасности.

В новый орган безопасности войдут «наиболее рьяные русофобы из Евросоюза» и представители киевского режима, отметил Лавров.

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Лондон и Париж намереваются сколотить европейский Совет Безопасности под своим началом с участием русофобов из стран Евросоюза и Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

« "Лондон и Париж намереваются сколотить европейский Совет Безопасности под своим началом с участием наиболее рьяных русофобов из Евросоюза и, вы правильно подумали, киевского режима", - сказал Лавров , выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.

Глава МИД РФ отметил, что в Европе не беспокоятся о международном праве, грабя российские золотовалютные резервы, вводя вторичные санкции против торговых партнеров России и шантажируя страны мирового большинства.