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Лавров: Лондон и Париж хотят создать европейский СБ с участием русофобов - РИА Новости, 23.06.2026
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11:46 23.06.2026 (обновлено: 15:27 23.06.2026)
Лавров: Лондон и Париж хотят создать европейский СБ с участием русофобов

Лавров: Лондон и Париж хотят создать европейский СБ с участием русофобов из ЕС

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Лондона и Парижа создать европейский Совет Безопасности.
  • В новый орган безопасности войдут «наиболее рьяные русофобы из Евросоюза» и представители киевского режима, отметил Лавров.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Лондон и Париж намереваются сколотить европейский Совет Безопасности под своим началом с участием русофобов из стран Евросоюза и Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Лондон и Париж намереваются сколотить европейский Совет Безопасности под своим началом с участием наиболее рьяных русофобов из Евросоюза и, вы правильно подумали, киевского режима", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.
Глава МИД РФ отметил, что в Европе не беспокоятся о международном праве, грабя российские золотовалютные резервы, вводя вторичные санкции против торговых партнеров России и шантажируя страны мирового большинства.
"И ЕС, и Лондон с гордостью объявляют о планах поставки на Украину новых современных вооружений, в открытую заявляя о подготовке своего участия к войне против России", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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