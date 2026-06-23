Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о планах Лондона и Парижа создать европейский Совет Безопасности.
- В новый орган безопасности войдут «наиболее рьяные русофобы из Евросоюза» и представители киевского режима, отметил Лавров.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Лондон и Париж намереваются сколотить европейский Совет Безопасности под своим началом с участием русофобов из стран Евросоюза и Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что в Европе не беспокоятся о международном праве, грабя российские золотовалютные резервы, вводя вторичные санкции против торговых партнеров России и шантажируя страны мирового большинства.
"И ЕС, и Лондон с гордостью объявляют о планах поставки на Украину новых современных вооружений, в открытую заявляя о подготовке своего участия к войне против России", - добавил Лавров.