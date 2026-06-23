Европа становится угрозой для международной безопасности, сказал Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа становится главной угрозой для международной безопасности.
- Лавров сравнил действия Брюсселя, Парижа, Берлина и Лондона с действиями гитлеровской Германии перед Второй мировой войной, указав на неонацизм и русофобию.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европа в очередной раз становится главной угрозой для международной безопасности, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В любом случае Европа в очередной раз становится главной угрозой для международного мира и безопасности. Брюссель вместе с Парижем, Берлином, Лондоном вновь, как и гитлеровская Германия перед Второй мировой войной, сплачивают континент под знаменами неонацизма и русофобии", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.