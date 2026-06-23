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Европа становится угрозой для международной безопасности, сказал Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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11:45 23.06.2026 (обновлено: 11:49 23.06.2026)
Европа становится угрозой для международной безопасности, сказал Лавров

Лавров: ЕС становится главной угрозой международной безопасности

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа становится главной угрозой для международной безопасности.
  • Лавров сравнил действия Брюсселя, Парижа, Берлина и Лондона с действиями гитлеровской Германии перед Второй мировой войной, указав на неонацизм и русофобию.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европа в очередной раз становится главной угрозой для международной безопасности, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В любом случае Европа в очередной раз становится главной угрозой для международного мира и безопасности. Брюссель вместе с Парижем, Берлином, Лондоном вновь, как и гитлеровская Германия перед Второй мировой войной, сплачивают континент под знаменами неонацизма и русофобии", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
 
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