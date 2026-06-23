Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реальной целью Запада под прикрытием переговоров по украинскому урегулированию является спасение Владимира Зеленского.
- По словам Лаврова, Запад хочет добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление и получить передышку, как это было в период минских договоренностей.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Реальной целью Запада под прикрытием переговоров по украинскому урегулированию является спасение Владимира Зеленского, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Реальная цель Запада под прикрытием требований о переговорах - это спасение режима Зеленского и консервация Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией. Для этого и хотят добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, вновь, как и в период минских договоренностей, получить передышку", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.