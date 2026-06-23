Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров считает, что Европа не собирается прекращать поддержку Киева после завершения конфликта России и Украины.
- По его мнению, позиция Евросоюза показывает, что Европа не намерена быть беспристрастным посредником в переговорах вокруг украинского кризиса.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что отказ Европы прекращать поддержку Киева после завершения конфликта России и Украины означает стремление сохранить существующий политический режим на Украине.
Глава МИД РФ, комментируя позицию Евросоюза по переговорам вокруг украинского кризиса, добавил, что Европа не намеревается стать беспристрастным посредником, поскольку поддерживает Украину.