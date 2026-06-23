Рейтинг@Mail.ru
Европа хочет увековечить нынешний режим на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 23.06.2026 (обновлено: 12:02 23.06.2026)
Европа хочет увековечить нынешний режим на Украине, заявил Лавров

Лавров: Европа хочет увековечить нынешний режим на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров считает, что Европа не собирается прекращать поддержку Киева после завершения конфликта России и Украины.
  • По его мнению, позиция Евросоюза показывает, что Европа не намерена быть беспристрастным посредником в переговорах вокруг украинского кризиса.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что отказ Европы прекращать поддержку Киева после завершения конфликта России и Украины означает стремление сохранить существующий политический режим на Украине.
"Европейцы ни за что не откажутся от поддержки Киева и после кризиса. То есть они хотят увековечить нынешний режим", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Глава МИД РФ, комментируя позицию Евросоюза по переговорам вокруг украинского кризиса, добавил, что Европа не намеревается стать беспристрастным посредником, поскольку поддерживает Украину.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Европа настаивает на продолжении конфликта на Украине, заявил Ушаков
18 июня, 11:25
 
В миреЕвропаУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала