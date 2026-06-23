Рейтинг@Mail.ru
Лавров: ЕС лезет со оценками по Украине, растаптывая ростки здравого смысла - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 23.06.2026 (обновлено: 11:42 23.06.2026)

Лавров: ЕС лезет со оценками по Украине, растаптывая ростки здравого смысла

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа активно вмешивается со своими оценками переговоров по Украине.
  • Лавров отметил, что действия Европы противоречат подходу администрации Дональда Трампа и подчеркнул отсутствие иллюзий относительно планов европейцев.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европа буквально "лезет" со своими оценками переговоров по Украине, "растаптывая" все "ростки здравого смысла", проявленные администрацией президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европа, так говоря, недипломатично буквально лезет со своими оценками переговоров, настаивая на своих подходах и растаптывая все те ростки здравого смысла, которые проявляла администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом, у нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Лавров назвал реальную цель Запада под прикрытием переговоров
Вчера, 11:41
 
УкраинаЕвросоюзВ миреЕвропаРоссияДональд ТрампСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала