Лавров: ЕС лезет со оценками по Украине, растаптывая ростки здравого смысла

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа активно вмешивается со своими оценками переговоров по Украине.
- Лавров отметил, что действия Европы противоречат подходу администрации Дональда Трампа и подчеркнул отсутствие иллюзий относительно планов европейцев.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европа буквально "лезет" со своими оценками переговоров по Украине, "растаптывая" все "ростки здравого смысла", проявленные администрацией президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европа, так говоря, недипломатично буквально лезет со своими оценками переговоров, настаивая на своих подходах и растаптывая все те ростки здравого смысла, которые проявляла администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом, у нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.