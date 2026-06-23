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Франция не прочь втайне от ЕС просить о контактах с Москвой, заявил Лавров - РИА Новости, 23.06.2026
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11:34 23.06.2026 (обновлено: 11:57 23.06.2026)
Франция не прочь втайне от ЕС просить о контактах с Москвой, заявил Лавров

Лавров: Франция не прочь втайне от Брюсселя просить о контактах с Москвой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Франция не прочь втайне от Брюсселя просить о дискретных контактах с Москвой.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Франция не прочь в тайне от Брюсселя просить о дискретных контактах с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон заявил, что Евросоюз не может быть посредником, потому что ввел санкции против РФ. Я оставляю эту информации на совести Парижа, это заявление оставляю на совести Парижа, который и сам не прочь втайне от Брюсселя и всех других просить о дискретных контактах с Москвой", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза разделились на два лагеря из-за попыток главы Евросовета Антониу Кошты установить контакт с Россией. Против выступили Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, а когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания).
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