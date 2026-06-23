Франция не прочь втайне от ЕС просить о контактах с Москвой, заявил Лавров

Ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза разделились на два лагеря из-за попыток главы Евросовета Антониу Кошты установить контакт с Россией. Против выступили Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, а когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания).