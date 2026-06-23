Франция не прочь втайне от ЕС просить о контактах с Москвой, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Франция не прочь втайне от Брюсселя просить о дискретных контактах с Москвой.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Франция не прочь в тайне от Брюсселя просить о дискретных контактах с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон заявил, что Евросоюз не может быть посредником, потому что ввел санкции против РФ. Я оставляю эту информации на совести Парижа, это заявление оставляю на совести Парижа, который и сам не прочь втайне от Брюсселя и всех других просить о дискретных контактах с Москвой", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Ранее издание Politico сообщило, что страны Евросоюза разделились на два лагеря из-за попыток главы Евросовета Антониу Кошты установить контакт с Россией. Против выступили Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Их позиция заключается в том, что сейчас якобы неподходящее время для коммуникации с Кремлем, а когда этот момент настанет, инициативу на себя должна взять "евротройка" (Франция, Германия и Великобритания).