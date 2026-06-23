Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский выдвигает нереалистичные и хамские условия по урегулированию конфликта на Украине.
- Лавров прокомментировал предложение Зеленского о том, что Европа должна предложить форматы переговоров, но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
"Господин Зеленский, который настаивает на переговорах, выдвигая абсолютно нереалистичные и даже хамские условия не только Москве, но и своим европейским кураторам, он прямо заявил на днях: Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей, но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы. Комментарии излишни", - сказал Лавров, комментируя предложение Зеленского о возможном формате переговоров.