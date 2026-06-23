Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия, заявил Лавров

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.