Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Британия и страны Евросоюза продолжают поставлять оружие и деньги киевскому режиму.
- По словам Лаврова, действия Британии и стран Евросоюза потворствуют террористическим действиям Киева.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британия и страны Евросоюза продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами, потворствуют его террору, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня и Британия, и страны Евросоюза продолжают накачивать нацистский киевский режим оружием и деньгами, потворствуют его откровенно террористическим действиям", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
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