Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада поддерживали украинский национализм.
- По его словам, Запад пестовал на Украине нацистов, русофобов и антисемитов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны Запада тщательно пестовали откровенных нацистов, русофобов и антисемитов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не жалели ни денег, ни усилий на поддержку украинского национализма, который известен миру со времен Второй мировой войны своей особой жестокостью. Запад тщательно пестовал на Украине нацистов, русофобов и антисемитов, которые никогда не скрывали своих симпатий к Гитлеру, нацистской идеологии, символике", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.