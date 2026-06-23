Лавров: Россия готова принять все меры для защиты Союзного государства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия поможет Белоруссии в случае внешней агрессии, заявил Лавров.
- Глава МИД назвал хамскими слова Зеленского, который потребовал "навести порядок" в соседней стране.
- Минск пытаются втянуть напрямую в конфликт, расширив географию боевых действий.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия поможет Белоруссии в случае внешней агрессии, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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"Мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства", — сказал он на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии.
Дипломат назвал требование Владимира Зеленского "навести порядок" в Белоруссии хамским. Он добавил, что Минск пытаются втянуть в конфликт напрямую, расширив географию боевых действий.
Другие заявления Лаврова
- Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились.
- Зеленский выдвигает нереалистичные условия Москве и европейским кураторам по урегулированию конфликта.
- Не хочется думать, что саммит на Аляске организовали с целью выиграть время для довооружения Киева, но получилось так, как получилось.
- Европа хочет добиться прекращения огня, чтобы дать ВСУ передышку и развернуть "коалицию желающих".
- Страны Старого Света лезут с оценками переговоров, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Дональда Трампа.
- США, похоже, отходят от претензий на роль эффективного посредника и наращивают санкционное давление на Россию.
- ЕС делает ставку на террористические методы киевского режима, пока украинская армия теряет позиции на поле боя.
- Удары по Старобельску, атака на автобус с белорусскими детьми сознательны и делаются для того, чтобы посеять панику, но ничего не получится.
- Реальная цель Запада — это "спасение" Зеленского под прикрытием переговоров.
- Рекомендация иностранным странам эвакуировать дипломатов из Киева остается в силе.
- Необходимо обеспечить на практике нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус Украины.
- Дискриминационные законы против русского языка и православной церкви должны быть отменены.
В Киеве высказались о вторжении ВСУ в Белоруссию
20 июня, 03:57