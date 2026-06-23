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Лавров: Россия готова принять все меры для защиты Союзного государства - РИА Новости, 23.06.2026
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11:16 23.06.2026 (обновлено: 14:38 23.06.2026)
Лавров: Россия готова принять все меры для защиты Союзного государства

МИД: РФ примет все меры для защиты Союзного государства

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия поможет Белоруссии в случае внешней агрессии, заявил Лавров.
  • Глава МИД назвал хамскими слова Зеленского, который потребовал "навести порядок" в соседней стране.
  • Минск пытаются втянуть напрямую в конфликт, расширив географию боевых действий.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия поможет Белоруссии в случае внешней агрессии, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«
"Мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства", — сказал он на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии.
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Дипломат назвал требование Владимира Зеленского "навести порядок" в Белоруссии хамским. Он добавил, что Минск пытаются втянуть в конфликт напрямую, расширив географию боевых действий.

Другие заявления Лаврова

  • Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время на той точке, на которой они остановились.
  • Зеленский выдвигает нереалистичные условия Москве и европейским кураторам по урегулированию конфликта.
  • Не хочется думать, что саммит на Аляске организовали с целью выиграть время для довооружения Киева, но получилось так, как получилось.
  • Европа хочет добиться прекращения огня, чтобы дать ВСУ передышку и развернуть "коалицию желающих".
  • Страны Старого Света лезут с оценками переговоров, растаптывая все ростки здравого смысла администрации Дональда Трампа.
  • США, похоже, отходят от претензий на роль эффективного посредника и наращивают санкционное давление на Россию.
  • ЕС делает ставку на террористические методы киевского режима, пока украинская армия теряет позиции на поле боя.
  • Удары по Старобельску, атака на автобус с белорусскими детьми сознательны и делаются для того, чтобы посеять панику, но ничего не получится.
  • Реальная цель Запада — это "спасение" Зеленского под прикрытием переговоров.
  • Рекомендация иностранным странам эвакуировать дипломатов из Киева остается в силе.
  • Необходимо обеспечить на практике нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус Украины.
  • Дискриминационные законы против русского языка и православной церкви должны быть отменены.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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