Лавров прокомментировал слова Зеленского о Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский потребовал "навести порядок" в Белоруссии.
- Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Владимира Зеленского хамскими.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ, назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал "навести порядок" в Белоруссии
"Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка", - сказал Лавров, выражая слова поддержки белорусскому народу в связи с террористическим актом, совершенным ВСУ в Брянской области.
Ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.