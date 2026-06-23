Лавров прокомментировал слова Зеленского о Белоруссии

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ, назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал "навести порядок" в Белоруссии

Ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.