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Лавров прокомментировал слова Зеленского о Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2026
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11:14 23.06.2026 (обновлено: 11:44 23.06.2026)
Лавров прокомментировал слова Зеленского о Белоруссии

Лавров назвал слова Зеленского о наведении порядка в Белоруссии хамскими

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский потребовал "навести порядок" в Белоруссии.
  • Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Владимира Зеленского хамскими.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ, назвал хамскими слова Владимира Зеленского, который потребовал "навести порядок" в Белоруссии
"Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка", - сказал Лавров, выражая слова поддержки белорусскому народу в связи с террористическим актом, совершенным ВСУ в Брянской области.
Ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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