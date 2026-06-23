Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в умственном здоровье представителей Европейского союза, которые требуют репараций от РФ в рамках урегулирования конфликта на Украине.
- Лавров прокомментировал требования к РФ предоставить Украине репарации, остановить продвижение войск, отказаться от освобождения ДНР и согласиться на размещение на подконтрольной Киеву территории оккупационных войск Великобритании и Франции.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в умственном здоровье тех представителей Европейского союза, которые требуют неких репараций от РФ в рамках урегулирования конфликта на Украине.
"Просто прикиньте, как это выглядит с точки зрения репутации и умственного здоровья евросоюзовских лидеров, которые такие условия выдвигают", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Так он прокомментировал требования к РФ предоставить Украине некие репарации, остановить продвижение войск, отказаться от освобождения ДНР и согласиться на размещение на подконтрольной Киеву территории оккупационных войск Великобритании и Франции.