Гаттузо возглавил "Лацио"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером римского футбольного клуба "Лацио".
- Маурицио Сарри, ранее занимавший пост главного тренера "Лацио", стал тренером итальянской "Аталанты" после расторжения трудового договора с "Лацио" в мае.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Римский футбольный клуб "Лацио" объявил на своем официальном сайте о назначении главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.
Бывший главный тренер сборной Италии сменил на этом посту Маурицио Сарри, трудовой договор со штабом которого был расторгнут в мае. Сарри впоследствии стал тренером итальянской "Аталанты".
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Сам Гаттузо остался без работы в апреле после того, как "скуадра адзурра" не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года. По итогам сезона-2025/26 "Лацио" занял девятое место в Серии А.
Гаттузо 48 лет, ранее он возглавлял итальянские "Палермо", "Пизу", "Милан", "Наполи", швейцарский "Сьон", греческий ОФИ, испанскую "Валенсию", французский "Марсель" и хорватский "Хайдук". В сезоне-2019/20 завоевал с "Наполи" Кубок Италии.
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