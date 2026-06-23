Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмены России и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 23.06.2026 (обновлено: 09:50 23.06.2026)
Омбудсмены России и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных

Лантратова: омбудсмены РФ и Украины договорились о посещении военнопленных

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омбудсмены РФ и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных.
  • Стороны условились оперативно обмениваться данными о состоянии здоровья военнопленных и о самом факте нахождения человека в плену.
  • Яна Лантратова отметила успешное воссоединение семей на первой встрече с институтом омбудсмена Украины.
БИШКЕК, 23 июн - РИА Новости. Омбудсмены РФ и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных и оперативном обмене собранными данными, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Мы договорились о взаимном посещении военнопленных. Коллеги у себя посещают, мы у себя. Это про условия содержания, фиксацию этих условий содержания… Мы сейчас для себя формируем некую дорожную карту, план-график посещений. И этим мы обменяемся. Более того, если возникает запрос о состоянии здоровья человека, мы тут же обменяемся данными, есть ли человек в плену, какое его состояние здоровья", - сказала федеральный омбудсмен агентству на полях консультативной встречи национальных органов государств-членов ШОС по правам человека в Бишкеке.
По словам Лантратовой, у нее выстроено достаточно конструктивное взаимодействие с институтом омбудсмена Украины.
"Мы проводим обмен не только военнопленными, но и воссоединение семей, и возврат гражданских мирных жителей. Мне кажется, это очень важная гуманитарная миссия. Многие семьи разъединены и не имеют никакой возможности встретиться друг с другом. И на нашей первой встрече, так беспрецедентно получилось, нам уже удалось воссоединить семьи", - отметила правозащитник.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова возле луганской клинической больницы в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Лантратова передала Лубинцу письма военнопленным от их семей
7 июня, 21:15
 
РоссияВ миреУкраинаЯна ЛантратоваШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала