Омбудсмены России и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Омбудсмены РФ и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных.
- Стороны условились оперативно обмениваться данными о состоянии здоровья военнопленных и о самом факте нахождения человека в плену.
- Яна Лантратова отметила успешное воссоединение семей на первой встрече с институтом омбудсмена Украины.
БИШКЕК, 23 июн - РИА Новости. Омбудсмены РФ и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных и оперативном обмене собранными данными, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Мы договорились о взаимном посещении военнопленных. Коллеги у себя посещают, мы у себя. Это про условия содержания, фиксацию этих условий содержания… Мы сейчас для себя формируем некую дорожную карту, план-график посещений. И этим мы обменяемся. Более того, если возникает запрос о состоянии здоровья человека, мы тут же обменяемся данными, есть ли человек в плену, какое его состояние здоровья", - сказала федеральный омбудсмен агентству на полях консультативной встречи национальных органов государств-членов ШОС по правам человека в Бишкеке.
По словам Лантратовой, у нее выстроено достаточно конструктивное взаимодействие с институтом омбудсмена Украины.
"Мы проводим обмен не только военнопленными, но и воссоединение семей, и возврат гражданских мирных жителей. Мне кажется, это очень важная гуманитарная миссия. Многие семьи разъединены и не имеют никакой возможности встретиться друг с другом. И на нашей первой встрече, так беспрецедентно получилось, нам уже удалось воссоединить семьи", - отметила правозащитник.