Омбудсмены России и Украины договорились о взаимном посещении военнопленных

"Мы проводим обмен не только военнопленными, но и воссоединение семей, и возврат гражданских мирных жителей. Мне кажется, это очень важная гуманитарная миссия. Многие семьи разъединены и не имеют никакой возможности встретиться друг с другом. И на нашей первой встрече, так беспрецедентно получилось, нам уже удалось воссоединить семьи", - отметила правозащитник.