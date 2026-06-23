Лантратова: омбудсмены России и Украины выстроили канал обмена документами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Омбудсмены России и Украины выстроили канал обмена документами и справками для граждан.
- Отсутствие дипломатических отношений между странами приводило к проблемам с получением выплат и справок.
- Новый канал обмена документами позволит гражданам решить многие проблемы, в частности в сфере пенсионного обеспечения.
БИШКЕК, 23 июн - РИА Новости. Омбудсмены России и Украины выстроили канал обмена документами и справками для граждан, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Какая у нас договоренность. Первое - это обмен документами. Потому что у нас серьезная проблема - нет дипотношений между странами. Это приводит к тому, что, если, например, погиб человек на территории страны, а у него, например, были мама с папой в другой стране, например, на Украине, то он не может получить выплаты, положенные его семье, потому что эта сумма денег замораживается, а справки там не получить", - заявила федеральный омбудсмен агентству на полях консультативной встречи национальных органов государств-членов ШОС по правам человека в Бишкеке.
По словам Лантратовой, этот канал обмена документами позволит гражданам решить многие проблемы, в частности - в сфере пенсионного обеспечения.