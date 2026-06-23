Россия и Украина продолжат обмен посылками для пленных, сообщила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Украина продолжат обмен посылками для военнопленных.
- Посылки будут передаваться без строгого равенства в количестве из-за различия в числе военнопленных у сторон.
БИШКЕК, 23 июн - РИА Новости. Россия и Украина продолжат обмен посылками для военнопленных, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
"Безусловно, такая акция планируется. Более того, мы договорились, что если раньше передавались посылки равным количеством - допустим, 100 на 100, то сейчас не будет такой цифры. Потому что мы понимаем, что количество военнопленных Украины у нас больше, чем у украинской стороны. Я готова передавать и письма, и посылки. Но единственный момент, мы обсудили, что все посылки должны быть выверены, чтобы не было провокаций", - сказала федеральный омбудсмен агентству на полях консультативной встречи национальных органов государств-членов ШОС по правам человека в Бишкеке.