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Россия и Украина продолжат обмен посылками для пленных, сообщила Лантратова - РИА Новости, 23.06.2026
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09:31 23.06.2026
Россия и Украина продолжат обмен посылками для пленных, сообщила Лантратова

Лантратова: РФ и Украина продолжат обмен посылками для военнопленных

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Украина продолжат обмен посылками для военнопленных.
  • Посылки будут передаваться без строгого равенства в количестве из-за различия в числе военнопленных у сторон.
БИШКЕК, 23 июн - РИА Новости. Россия и Украина продолжат обмен посылками для военнопленных, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
"Безусловно, такая акция планируется. Более того, мы договорились, что если раньше передавались посылки равным количеством - допустим, 100 на 100, то сейчас не будет такой цифры. Потому что мы понимаем, что количество военнопленных Украины у нас больше, чем у украинской стороны. Я готова передавать и письма, и посылки. Но единственный момент, мы обсудили, что все посылки должны быть выверены, чтобы не было провокаций", - сказала федеральный омбудсмен агентству на полях консультативной встречи национальных органов государств-членов ШОС по правам человека в Бишкеке.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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РоссияЯна ЛантратоваУкраинаБишкекШОС
 
 
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