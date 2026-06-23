Пятеро жителей Курской области остаются на Украине, сообщила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятеро жителей Курской области остаются на территории Украины.
- Федеральный омбудсмен Яна Лантратова надеется, что в ближайшее время курских жителей удастся вернуть домой.
БИШКЕК, 23 июн - РИА Новости. Пятеро жителей Курской области остаются на территории Украины, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
"Конечно, на встрече (с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом - ред.) я поставила вопрос о курских жителях. Мы понимаем, что у нас относительно большое количество курских граждан без вести пропавшие. Губернатор области держит эту ситуацию на контроле. В настоящий момент подтверждено пять человек, которые находятся на территории Украины. И я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем их вернуть домой", - сказала федеральный омбудсмен агентству на полях консультативной встречи национальных органов государств-членов ШОС по правам человека в Бишкеке.