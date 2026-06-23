Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла бойцу СВО вернуться домой для ухода за матерью с инвалидностью.

Военная прокуратура выявила нарушения, связанные с заключением контракта, после запроса аппарата уполномоченного.

Боец Сергей сможет вернуться домой и заботиться о матери.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла бойцу СВО вернуться домой, чтобы заботиться о матери с инвалидностью.

Федеральный омбудсмен рассказала, что Сергей, фамилию которого она не приводит, проходил службу по контракту в зоне СВО. Его мама - инвалид II группы и нуждается в постоянном уходе. У мужчины есть брат Александр, который также служит и не может находиться рядом с матерью.

"В семье решили, что заботу о женщине возьмет на себя Сергей. Он пытался перевестись из зоны боевых действий ближе к дому. А также уволиться по семейным обстоятельствам. Однако самостоятельно добиться положительного решения не смог", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Тогда, по ее словам, брат Сергея Александр обратился в аппарат уполномоченного за помощью.

"Мы направили запрос в Минобороны России. В итоге военная прокуратура выявили нарушения, связанные с заключением контракта. Ведомство внесло представление об их устранении. Сергей сможет вернуться домой и заботиться о матери", - добавила Лантратова.