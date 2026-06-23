Кумпилов: в Адыгее – рекордное число стобалльников за ЕГЭ за все годы

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В этом году в Адыгее рекордное количество школьников, написавших ЕГЭ на 100 баллов, за все время проведения этого экзамена в регионе, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Стали известны итоги ЕГЭ по обществознанию и физике, которые принесли региону сразу пять стобалльных результатов. Высшие оценки по обществознанию получили Виктория Берген из образовательного центра №1 Майкопского района и Елизавета Волик из лицея №8 города Майкопа . 100 баллов по физике набрали Темир Схабо из Адыгейской республиканской гимназии, Дарья Кроль из майкопской школы №17 и Алиса Ловцова из лицея №8 республиканской столицы. Хочется особо отметить, что набравшая высший балл по физике Дарья Кроль ранее получила 100 баллов по математике", - написал Кумпилов на платформе " Макс ".

Он добавил, что скоро станут известны итоги экзамена по другим предметам и не исключено, что это число увеличится.

"Поздравляю наших выпускников с выдающимся результатом! Это большой многолетний труд, который принес прочные знания. 100 баллов на ЕГЭ – это пример настойчивости и дисциплины, серьезной работы как самих учеников, так и преподавателей, наставников и, конечно, родителей. Совместная работа, поддержка и вера в детей играют ключевую роль в их успехах", - добавил Кумпилов.

На сегодняшний день в Адыгее уже 13 стобалльников и 14 стобалльных результатов. Для каждого выпускника, получившего 100 баллов на Едином государственном экзамене, предусмотрена премия в размере 100 тысяч рублей за каждый предмет, сданный на высший результат.