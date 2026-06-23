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Кумпилов: в Адыгее – рекордное число стобалльников за ЕГЭ за все годы - РИА Новости, 23.06.2026
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Республика Адыгея
 
15:11 23.06.2026
Кумпилов: в Адыгее – рекордное число стобалльников за ЕГЭ за все годы

Мурат Кумпилов: в Адыгее – рекордное число стобалльников за ЕГЭ за все годы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В этом году в Адыгее рекордное количество школьников, написавших ЕГЭ на 100 баллов, за все время проведения этого экзамена в регионе, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"Стали известны итоги ЕГЭ по обществознанию и физике, которые принесли региону сразу пять стобалльных результатов. Высшие оценки по обществознанию получили Виктория Берген из образовательного центра №1 Майкопского района и Елизавета Волик из лицея №8 города Майкопа. 100 баллов по физике набрали Темир Схабо из Адыгейской республиканской гимназии, Дарья Кроль из майкопской школы №17 и Алиса Ловцова из лицея №8 республиканской столицы. Хочется особо отметить, что набравшая высший балл по физике Дарья Кроль ранее получила 100 баллов по математике", - написал Кумпилов на платформе "Макс".
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Он добавил, что скоро станут известны итоги экзамена по другим предметам и не исключено, что это число увеличится.
"Поздравляю наших выпускников с выдающимся результатом! Это большой многолетний труд, который принес прочные знания. 100 баллов на ЕГЭ – это пример настойчивости и дисциплины, серьезной работы как самих учеников, так и преподавателей, наставников и, конечно, родителей. Совместная работа, поддержка и вера в детей играют ключевую роль в их успехах", - добавил Кумпилов.
На сегодняшний день в Адыгее уже 13 стобалльников и 14 стобалльных результатов. Для каждого выпускника, получившего 100 баллов на Едином государственном экзамене, предусмотрена премия в размере 100 тысяч рублей за каждый предмет, сданный на высший результат.
"Уверен, что впереди у наших выпускников еще немало ярких достижений и поводов для гордости. А мы продолжим быть рядом, наставлять и создавать условия для реализации детей и молодежи", - отметил глава региона.
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Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМайкопский районМайкопМурат КумпиловЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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