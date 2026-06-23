Диетолог рассказал, кому нельзя есть кукурузу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Употребление вареной кукурузы может спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому некоторым людям стоит от нее отказаться, заявил диетолог Антон Поляков.
- При употреблении вареной кукурузы не стоит злоупотреблять солью, так как это создает нагрузку на почки и может вызвать отеки.
- Вареная кукуруза богата клетчаткой и калием, поддерживает пищеварение и сердечно-сосудистую систему, содержит антиоксиданты для зрения и сложные углеводы для длительного чувства сытости.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Употребление вареной кукурузы способно спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому некоторым людям стоит от нее отказаться, заявил диетолог Антон Поляков.
"В целом вареная кукуруза - хороший продукт, но у человека может быть непереносимость кукурузы, здесь нужно быть аккуратнее. Также может появиться аллергическая реакция. Кроме того, если у человека какое-то системное воспаление, то содержащиеся в кукурузе вещества могут поддержать это воспаление. При наличии воспаления кукуруза на пользу не пойдет", - сказал Поляков aif.ru.
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По его словам, при употреблении вареной кукурузы не стоит злоупотреблять солью - это создает нагрузку на почки и может вызвать отеки.
В остальном кукуруза полезна: она богата клетчаткой и калием, поддерживает пищеварение и сердечно-сосудистую систему, содержит антиоксиданты для зрения, а сложные углеводы помогают долго сохранять чувство сытости, заключил диетолог.
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