Краткий пересказ от РИА ИИ Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил, что не рассчитывает на снятие всех ограничений с россиян в зимних видах спорта в ближайшие два года.

FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус после того, как Спортивный арбитражный суд признал неправомерным решение о запрете участия россиян и белорусов в международных турнирах.

Крюков отметил, что несмотря на ограничения, в России развивается спортивная инфраструктура и усиливается внутренняя конкуренция.

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил РИА Новости, что не рассчитывает на снятие всех ограничений с россиян в зимних видах спорта в ближайшие два года.

В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

"Мы видим эту тенденцию. Летние виды спорта один за другим уже допускают. В плавании сняли все ограничения, в гимнастике идет процесс. На мой взгляд, через пару лет активно начнут снимать ограничения с зимних видов. Хочется верить, что на следующие Олимпийские зимние игры нас допустят под российской символикой", - заявил Крюков в разговоре с юнкорами в ВДЦ "Орленок".

Вместе с тем Крюков указал на очевидный плюс от сложившейся ситуации. "Нас никуда не пускают, а мы развиваем наши спортивные базы. Идет гораздо более жесткая конкуренция внутри страны", - заявил спортсмен. "Да, мы теряем международный статус, но мы готовимся к возврату на международную арену. Посмотрите, какой прогресс наблюдается к концу сезона", - добавил олимпийский чемпион.