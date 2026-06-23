Рейтинг@Mail.ru
Крюков не надеется на скорое снятие ограничений с российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
10:09 23.06.2026 (обновлено: 10:10 23.06.2026)
Крюков не надеется на скорое снятие ограничений с российских спортсменов

Крюков: в зимних видах с России снимут ограничения лишь через пару лет

© Фото : ВДЦ "Орленок"Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, олимпийский чемпион Никита Крюков в "Орленке"
Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, олимпийский чемпион Никита Крюков в Орленке - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : ВДЦ "Орленок"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил, что не рассчитывает на снятие всех ограничений с россиян в зимних видах спорта в ближайшие два года.
  • FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус после того, как Спортивный арбитражный суд признал неправомерным решение о запрете участия россиян и белорусов в международных турнирах.
  • Крюков отметил, что несмотря на ограничения, в России развивается спортивная инфраструктура и усиливается внутренняя конкуренция.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил РИА Новости, что не рассчитывает на снятие всех ограничений с россиян в зимних видах спорта в ближайшие два года.
В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Норвежский журналист увидел путь для возвращения россиян в мировые лыжи
25 мая, 16:18
"Мы видим эту тенденцию. Летние виды спорта один за другим уже допускают. В плавании сняли все ограничения, в гимнастике идет процесс. На мой взгляд, через пару лет активно начнут снимать ограничения с зимних видов. Хочется верить, что на следующие Олимпийские зимние игры нас допустят под российской символикой", - заявил Крюков в разговоре с юнкорами в ВДЦ "Орленок".
Вместе с тем Крюков указал на очевидный плюс от сложившейся ситуации. "Нас никуда не пускают, а мы развиваем наши спортивные базы. Идет гораздо более жесткая конкуренция внутри страны", - заявил спортсмен. "Да, мы теряем международный статус, но мы готовимся к возврату на международную арену. Посмотрите, какой прогресс наблюдается к концу сезона", - добавил олимпийский чемпион.
Интервью с Никитой Крюковым состоялось в ВДЦ "Орленок" в рамках работы "Медиалаборатории" - совместного просветительского проекта детского центра с международной медиагруппой "Россия сегодня" для российских и зарубежных школьников.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Коростелев: никто не вспомнит, что иностранцы побеждали без россиян
21 апреля, 10:56
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Юнкоры России сегодняЛыжные виды спортаНикита КрюковСоциальный навигаторОрленок (детский центр)Медиалаборатория в "Орленке"
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Таусон
    Д. Шнайдер
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Д. Маккейб
    67
    36
  • Теннис
    Завершен
    S. Kraus
    А. Калинская
    41
    66
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Австрия
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Ирак
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Иордания
    Алжир
    1
    2
  • Футбол
    23.06 20:00
    Португалия
    Узбекистан
  • Футбол
    23.06 23:00
    Англия
    Гана
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала