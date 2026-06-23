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В Крыму отменили проведение спортивных мероприятий до сентября - РИА Новости, 23.06.2026
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13:42 23.06.2026
В Крыму отменили проведение спортивных мероприятий до сентября

В Крыму отменили проведение спортивных мероприятий до первого сентября

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму до 1 сентября 2026 года приостанавливается проведение спортивных мероприятий, тренировок и турниров.
  • Приостанавливается учебно-тренировочный процесс для учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет.
  • Также до особого распоряжения приостанавливается выезд спортсменов для участия в соревнованиях за пределами Крыма и участие в таких мероприятиях на территории республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Проведение спортивных мероприятий, тренировок и турниров приостанавливается в Крыму до 1 сентября в целях безопасности, сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.
"С 11.00 22 июня 2026 года до 00.00 1 сентября 2026 года на территории республики Крым приостанавливаются: проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет; проведение учебно-тренировочных мероприятий; проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий; проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий", - написала Торубарова на своей странице "ВКонтакте".
Кроме того, по ее словам, также до особого распоряжения приостанавливается выезд спортсменов для участия в соревнованиях за пределами Крыма и участие в таких мероприятиях на ее территории.
"Данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности наших детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса", - подчеркнула министр.
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