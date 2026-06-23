В Крыму отменили проведение спортивных мероприятий до сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Проведение спортивных мероприятий, тренировок и турниров приостанавливается в Крыму до 1 сентября в целях безопасности, сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.

Кроме того, по ее словам, также до особого распоряжения приостанавливается выезд спортсменов для участия в соревнованиях за пределами Крыма и участие в таких мероприятиях на ее территории.