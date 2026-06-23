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В Германии зафиксировали рекордный ущерб от краж в 2025 году, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2026
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18:10 23.06.2026
В Германии зафиксировали рекордный ущерб от краж в 2025 году, пишут СМИ

DPA: потери немецкой торговли из-за краж в 2025 году достигли рекордного уровня

© AP Photo / Michael ProbstНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Michael Probst
Немецкая полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потери немецкой розничной торговли из-за краж в 2025 году достигли рекордных значений — более 4,3 миллиарда евро.
  • Треть ущерба от краж, который оценивается примерно в 3 миллиарда евро, вероятно, приходится на долю организованных преступных группировок.
  • EHI сообщил, что рост показателей можно частично объяснить высокой инфляцией.
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Потери немецкой розничной торговли из-за краж в 2025 году достигли рекордных значений, передает агентство DPA со ссылкой на данные института торговых исследований EHI.
"В 2025 году ущерб немецкой розничной торговле из-за краж достиг рекордного значения", - говорится в публикации.
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Согласно информации EHI, в 2025 году немецкие магазины розничной торговли из-за краж потеряли более 4,3 миллиарда евро – на 3,1% больше, чем годом ранее. При этом материальный ущерб от краж продолжает расти четвертый год подряд.
Исследовательский институт уточняет, что в 2025 году посетители магазинов осуществили кражи на сумму около 3 миллиардов евро, при этом треть этой суммы, вероятно, приходится на ущерб, причиненный членами организованных преступных группировок. Сотрудники самих торговых предприятий совершили в 2025 году кражи на общую сумму в 910 миллионов евро, а персонал обслуживающих компаний и компаний-поставщиков - на сумму в 370 миллионов евро.
EHI выяснил, что с 2020 по 2025 год совокупный ущерб от краж увеличился почти на 29%, а потери от краж покупателей - более чем на 41%. Институт сообщил, что рост показателей можно частично объяснить высокой инфляцией: за этот же пятилетний период потребительские цены выросли более чем на 20%, а цены на продукты питания - примерно на 35%.
Эксперт EHI Франк Хорст отметил, что наибольшую сложность представляют систематические кражи и кражи, совершаемые организованной преступностью. Немецкая торговая ассоциация потребовала более тщательных расследований магазинных краж.
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