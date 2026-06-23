В Германии зафиксировали рекордный ущерб от краж в 2025 году, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Потери немецкой розничной торговли из-за краж в 2025 году достигли рекордных значений — более 4,3 миллиарда евро.

Треть ущерба от краж, который оценивается примерно в 3 миллиарда евро, вероятно, приходится на долю организованных преступных группировок.

EHI сообщил, что рост показателей можно частично объяснить высокой инфляцией.

БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Потери немецкой розничной торговли из-за краж в 2025 году достигли рекордных значений, передает агентство Потери немецкой розничной торговли из-за краж в 2025 году достигли рекордных значений, передает агентство DPA со ссылкой на данные института торговых исследований EHI.

"В 2025 году ущерб немецкой розничной торговле из-за краж достиг рекордного значения", - говорится в публикации.

Согласно информации EHI, в 2025 году немецкие магазины розничной торговли из-за краж потеряли более 4,3 миллиарда евро – на 3,1% больше, чем годом ранее. При этом материальный ущерб от краж продолжает расти четвертый год подряд.

Исследовательский институт уточняет, что в 2025 году посетители магазинов осуществили кражи на сумму около 3 миллиардов евро, при этом треть этой суммы, вероятно, приходится на ущерб, причиненный членами организованных преступных группировок. Сотрудники самих торговых предприятий совершили в 2025 году кражи на общую сумму в 910 миллионов евро, а персонал обслуживающих компаний и компаний-поставщиков - на сумму в 370 миллионов евро.

EHI выяснил, что с 2020 по 2025 год совокупный ущерб от краж увеличился почти на 29%, а потери от краж покупателей - более чем на 41%. Институт сообщил, что рост показателей можно частично объяснить высокой инфляцией: за этот же пятилетний период потребительские цены выросли более чем на 20%, а цены на продукты питания - примерно на 35%.