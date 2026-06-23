В аэропорту Краснодара сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Краснодара («Пашковский») сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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31 октября 2025, 19:16