Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ в Константиновке оказались в окружении - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 23.06.2026 (обновлено: 15:42 23.06.2026)
Боевики ВСУ в Константиновке оказались в окружении

Боец Юса: военнослужащие ВСУ в Константиновке в окружении, помощи им не будет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ попали в окружение в Константиновке, заявил врио командира батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск.
  • Им никто не сможет прийти на помощь.
  • Российские войска имеют огневой контроль и наблюдают за всеми подходами и выходами из города.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Боевики ВСУ попали в окружение в Константиновке, заявил временно исполняющий обязанности командира батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Юса.
"Множество (украинских. — Прим. ред.) военнослужащих осталось среди города, и помощи у них не будет, потому что они уже все в окружении. Сейчас только идет наращивание наших сил и зачистка местности. Им выходить уже некуда", — привело его слова Минобороны.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Над частью Славянско-Краматорской агломерации установили огневой контроль
22 июня, 10:22
Врио комбата уточнил, что город находится под огневым контролем и российские войска наблюдают за всеми подходами к нему и выходами из него.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
Трофейное оружие ВСУ и шевроны, полученные российской армией в боях за Константиновку в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Минобороны показало трофейное оружие из Константиновки
18 июня, 14:32
За минувшие сутки бойцы продолжили уничтожать разрозненные группы противника в юго-западной части города и освободили 128 зданий.
ВСУ потеряли до 90 военных, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала