Боевики ВСУ в Константиновке оказались в окружении

Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ попали в окружение в Константиновке, заявил врио командира батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск.

Им никто не сможет прийти на помощь.

Российские войска имеют огневой контроль и наблюдают за всеми подходами и выходами из города.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Боевики ВСУ попали в окружение в Константиновке, заявил временно исполняющий обязанности командира батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Юса.

"Множество (украинских. — Прим. ред.) военнослужащих осталось среди города, и помощи у них не будет, потому что они уже все в окружении. Сейчас только идет наращивание наших сил и зачистка местности. Им выходить уже некуда", — привело его слова Минобороны

Врио комбата уточнил, что город находится под огневым контролем и российские войска наблюдают за всеми подходами к нему и выходами из него.

Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.

За минувшие сутки бойцы продолжили уничтожать разрозненные группы противника в юго-западной части города и освободили 128 зданий.