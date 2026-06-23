Боевики ВСУ в Константиновке оказались в окружении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ попали в окружение в Константиновке, заявил врио командира батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск.
- Им никто не сможет прийти на помощь.
- Российские войска имеют огневой контроль и наблюдают за всеми подходами и выходами из города.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Боевики ВСУ попали в окружение в Константиновке, заявил временно исполняющий обязанности командира батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Юса.
"Множество (украинских. — Прим. ред.) военнослужащих осталось среди города, и помощи у них не будет, потому что они уже все в окружении. Сейчас только идет наращивание наших сил и зачистка местности. Им выходить уже некуда", — привело его слова Минобороны.
Врио комбата уточнил, что город находится под огневым контролем и российские войска наблюдают за всеми подходами к нему и выходами из него.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
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За минувшие сутки бойцы продолжили уничтожать разрозненные группы противника в юго-западной части города и освободили 128 зданий.
ВСУ потеряли до 90 военных, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления БПЛА.
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