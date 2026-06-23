ВСУ потеряли до 90 военных в Константиновке в ДНР за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Южная» группировка войск освободила 128 зданий в Константиновке за сутки.
- ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и несколько единиц техники.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Соединения и части "Южной" группировки войск освободили 128 зданий в Константиновке за сутки, уничтожив до 90 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики соединения и части "Южной" группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 128 зданий. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
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