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Путин назвал конгресс учителей истории возможностью для обмена опытом - РИА Новости, 23.06.2026
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10:37 23.06.2026
Путин назвал конгресс учителей истории возможностью для обмена опытом

Путин поприветствовал участников Всемирного конгресса школьных учителей истории

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подчеркнул, что Всемирный конгресс школьных учителей истории — это хорошая возможность для обмена опытом и открытых дискуссий по профессиональным вопросам.
  • Он отметил, что на конгрессе будет обсуждаться развитие образования, совершенствование преподавания истории, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, и подготовка квалифицированных кадров.
  • Президент подчеркнул важность преподавания истории в школах и роль педагога в формировании у молодого поколения представления о ключевых этапах развития страны и воспитании патриотической позиции.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Всемирный конгресс школьных учителей истории - это хорошая возможность для обмена опытом, проведения тематических секций и круглых столов, открытых дискуссий по широкому кругу профессиональных вопросов, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
"Рад приветствовать вас в Москве на открытии II Всемирного конгресса школьных учителей истории. Ваша представительная встреча, объединившая делегации из России и зарубежных стран, – это хорошая возможность для обмена опытом, проведения тематических секций и круглых столов, открытых дискуссий по широкому кругу профессиональных вопросов", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля и адресованной организаторам и участникам мероприятия.
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Путин отметил, что разговор пойдет о развитии образования, совершенствовании преподавания истории, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, подготовке квалифицированных кадров. По словам президента РФ, в современном мире с его информационными потоками знания о прошлом своей Родины составляют основу национальной идентичности, суверенного мировоззрения, культурного кода народа
"Поэтому преподавание истории в школах, без преувеличения, является государственным делом, а роль педагога приобретает особую значимость", - добавляется в телеграмме.
Президент подчеркнул, что важно дать молодому поколению представление о ключевых этапах развития своей страны, органично включить их в контекст всеобщего исторического процесса.
Он отметил, что от того, как учитель преподносит и оценивает те или иные события и факты, во многом складывается отношение детей и подростков к отечественной истории, воспитание у них твердой гражданской, патриотической позиции, необходимо защищать объективные, достоверные знания от фальсификаций, навязываемых извне мифов и нарративов.
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