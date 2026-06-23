Путин назвал конгресс учителей истории возможностью для обмена опытом

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подчеркнул, что Всемирный конгресс школьных учителей истории — это хорошая возможность для обмена опытом и открытых дискуссий по профессиональным вопросам.

Он отметил, что на конгрессе будет обсуждаться развитие образования, совершенствование преподавания истории, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, и подготовка квалифицированных кадров.

Президент подчеркнул важность преподавания истории в школах и роль педагога в формировании у молодого поколения представления о ключевых этапах развития страны и воспитании патриотической позиции.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Всемирный конгресс школьных учителей истории - это хорошая возможность для обмена опытом, проведения тематических секций и круглых столов, открытых дискуссий по широкому кругу профессиональных вопросов, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

"Рад приветствовать вас в Москве на открытии II Всемирного конгресса школьных учителей истории. Ваша представительная встреча, объединившая делегации из России и зарубежных стран, – это хорошая возможность для обмена опытом, проведения тематических секций и круглых столов, открытых дискуссий по широкому кругу профессиональных вопросов", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля и адресованной организаторам и участникам мероприятия.

Путин отметил, что разговор пойдет о развитии образования, совершенствовании преподавания истории, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, подготовке квалифицированных кадров. По словам президента РФ, в современном мире с его информационными потоками знания о прошлом своей Родины составляют основу национальной идентичности, суверенного мировоззрения, культурного кода народа

"Поэтому преподавание истории в школах, без преувеличения, является государственным делом, а роль педагога приобретает особую значимость", - добавляется в телеграмме.

Президент подчеркнул, что важно дать молодому поколению представление о ключевых этапах развития своей страны, органично включить их в контекст всеобщего исторического процесса.