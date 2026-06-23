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СМИ: скандал с УПА* может сорвать конференцию по Украине в Гданьске - РИА Новости, 23.06.2026
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09:35 23.06.2026 (обновлено: 09:36 23.06.2026)
СМИ: скандал с УПА* может сорвать конференцию по Украине в Гданьске

Bloomberg: скандал вокруг УПА может сорвать конференцию по Украине в Польше

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским может сорвать проведение конференции по Украине в Гданьске.
  • Один из организаторов конференции заявил, что Зеленского на фоне скандала с героизацией националистов уже не ждут на конференцию.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским, вызванный скандалом с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация), может сорвать проведение конференции по Украине, которая пройдет в конце текущей недели в Гданьске, сообщает агентство Блумберг.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Данное мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины. Ранее один из организаторов данного мероприятия заявил РИА Новости, что Зеленского на фоне скандала с героизацией националистов, которую резко осудили в Польше, уже не ждут на конференцию.
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"Исторические обиды угрожают сорвать ежегодную конференцию по... Украине в Польше и подорвать связи с одним из... важных европейских союзников (Киева - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным агентства, по-прежнему не ясно, будет ли Зеленский принимать участие в мероприятии, на котором также будут присутствовать представители ЕС и руководители корпораций.
В пятницу Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. После этого Зеленский выступил с утверждением, что действия Навроцкого якобы обусловлены его борьбой против польского премьера Дональда Туска и являются "их внутренним делом".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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В миреПольшаУкраинаГданьскВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийДональд ТускЕвросоюзВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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