СМИ: скандал с УПА* может сорвать конференцию по Украине в Гданьске

Краткий пересказ от РИА ИИ Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским может сорвать проведение конференции по Украине в Гданьске.

Один из организаторов конференции заявил, что Зеленского на фоне скандала с героизацией националистов уже не ждут на конференцию.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским, вызванный скандалом с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация), может сорвать проведение конференции по Украине, которая пройдет в конце текущей недели в Гданьске, сообщает агентство Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским, вызванный скандалом с героизацией деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация), может сорвать проведение конференции по Украине, которая пройдет в конце текущей недели в Гданьске, сообщает агентство Блумберг

В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Данное мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины. Ранее один из организаторов данного мероприятия заявил РИА Новости, что Зеленского на фоне скандала с героизацией националистов, которую резко осудили в Польше, уже не ждут на конференцию.

"Исторические обиды угрожают сорвать ежегодную конференцию по... Украине в Польше и подорвать связи с одним из... важных европейских союзников (Киева - ред.)", - говорится в сообщении.

По данным агентства, по-прежнему не ясно, будет ли Зеленский принимать участие в мероприятии, на котором также будут присутствовать представители ЕС и руководители корпораций.

В пятницу Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. После этого Зеленский выступил с утверждением, что действия Навроцкого якобы обусловлены его борьбой против польского премьера Дональда Туска и являются "их внутренним делом".