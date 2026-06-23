Главный корпус Красногорского колледжа в Подмосковье откроют 1 сентября

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Главный корпус Красногорского колледжа в . Главный корпус Красногорского колледжа в Московской области планируют открыть 1 сентября этого года после капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Отмечается, что образовательное учреждение входит в топ-5 области по численности студентов и является одним из самых крупных многопрофильных колледжей региона. В его структуре – головная площадка в Красногорске (два корпуса), а также пять филиалов в Звенигороде, Истре, Шаховской, Рузе (Тучковский филиал) и Волоколамске. Всего здесь обучается 3,5 тысячи студентов.

По федеральному проекту "Профессионалитет" колледж работает в нескольких кластерах. В Красногорске – металлургия, СМИ и коммуникационные технологии, машиностроение, включая авиастроение. В Волоколамском филиале – правоохранительная деятельность и управление. В Звенигороде создан кластер "Туризм и сфера услуг". В 2026-м для абитуриентов Красногорского колледжа предусмотрено 925 бюджетных мест.

В рамках рабочей поездки в городской округ Красногорск губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по капитальному ремонту главного корпуса, а также встретился с преподавателями, студентами и их родителями.

"Сегодня есть высокий запрос на специалистов, на технологии, на все, что связано с автоматизированными процессами и роботами. Предприятия Московской области заинтересованы в кадрах, и часто наши выпускники нарасхват. Поэтому мы понимаем, насколько важно заниматься трансформацией колледжей. Это обновленное здание мы откроем уже 1 сентября. Установим здесь современное оборудование – ребята должны учиться на том, на чем будут работать. Вместе с тем, наша задача – поддерживать преподавателей, привлекать наставников с производства: многие мастера с удовольствием приходят к студентам, рассказывают о профессии. Конкурс в колледжах сегодня большой, сюда идут поступать в том числе и круглые отличники. Поэтому важно предоставить ребятам максимум возможностей", - приводит пресс-служба слова Воробьева.

Красногорский филиал размещается в двух зданиях. Сейчас завершается капремонт учебного корпуса 1 971 года постройки, рассчитанного на 716 мест (второе здание на 300 мест обновили в 2019-м). Работы ведутся в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" с региональным софинансированием. Строительная готовность объекта – порядка 70%.

"В рамках капитального ремонта Красногорского колледжа на улице Речной мы полностью заменили кровлю и вентилируемый фасад, обновили инженерные коммуникации, сделали небольшую перепланировку. Сейчас завершаем чистовую отделку, монтаж дверей, сантехники, электрики, благоустройство территории. На объекте трудятся 50 человек. Все работы закончим к учебному году, чтобы дети вовремя приступили к занятиям", - рассказал представитель подрядной организации Алексей Проничев.

На время ремонта учебный процесс не прерывали. Студентов распределили по другим корпусам, использовали электронное обучение, а выпускникам дали возможность совмещать индивидуальный учебный план с работой на предприятиях.

"Весь коллектив с нетерпением ждет открытия корпуса после капремонта. Мы готовим специалистов более чем по 40 профессиям и специальностям, и на наших студентов рассчитывает большой круг работодателей. На сегодняшний день по данным Роструда более 93% выпускников колледжа трудоустроены. В Красногорске, например, три опорных работодателя – это Красногорский завод имени С.А. Зверева, машиностроительный завод "Бецема" и Мобитрак. Уже со второго курса студенты работают на предприятиях. То есть мы убираем этот процесс адаптации – после выпуска ребята приходят полноценными сотрудниками, их знают на предприятии, они знают своих наставников, знают, какие задачи. Поэтому наши студенты востребованы. Кроме того, любую программу, которую мы открываем либо модернизируем, мы сначала согласовываем с работодателем, чтобы она отвечала современным требованиям", - указал директор Красногорского колледжа Сергей Демин.

В Красногорском филиале ребятам доступно семь направлений – оптика и оптико-электронные приборы, станки с числовым программным управлением (ЧПУ), сетевое и системное администрирование, программирование, информационная безопасность, инженерные системы жилищно-коммунального хозяйства и логистика.

Обучение максимально ориентировано на практику – в колледже есть полигон ЧПУ, оснащенный по региональной субсидии современными токарными и фрезерными станками, лаборатории оптики и "Умный дом" (для изучения современных инженерных систем зданий), электротехническая, слесарно-механическая и ИТ-мастерские.

"Я учусь на производстве оптических и оптико-электронных приборов и систем. После практики на втором курсе нам с другом предложили устроиться в цех на заводе имени Зверева, сейчас параллельно уже год работаю оптиком, проверяю готовую продукцию. Начинали мы с первого разряда, сейчас уже получили третий. Все очень ждут окончания ремонта: и студентам будет приятнее учиться в современном здании, и преподавателям работать", - заявил студент Красногорского колледжа Павел Дмитриев.

С этого года на базе Красногорского филиала под запрос Серпуховского лифтостроительного завода открывается направление "Мастер лифтового хозяйства" (набор – 25 человек). Мастерские оснастят совместно с будущим работодателем.

Сейчас также идет капремонт корпуса колледжа в Звенигороде. Здание 1 971 года постройки на 400 мест давно нуждалось в обновлении. Стройготовность объекта – 74%, открытие запланировано на 1 сентября.

За пять лет в Подмосковье капитально отремонтировали 19 колледжей, в этом году обновляют еще 10. Помимо Красногорска и Одинцовского округов это также объекты в Воскресенске и Химках (уже открыты), Жуковском, Орехово-Зуевском, Мытищах, Балашихе, Кашире и Серпухове. В образовательных учреждениях создают современные лаборатории и мастерские – всего их уже 72, 41 из которых открыли в 2025-м.

В городском округе Красногорск также идет капремонт других соцобъектов, в их числе корпус начальной школы гимназии №2 на улице Кирова (готовность 62%, открытие планируется 1 сентября) и школа олимпийского резерва по баскетболу "Зоркий" на улице Пионерской (готовность 22%, открытие в планах в начале 2027-го) в Красногорске, дошкольное отделение Петрово-Дальневской школы в Мечниково (готовность 62%, открытие намечено на конец 2026-го).

В микрорайоне Павшинская пойма по региональной программе строят школу на 1,1 тысячи мест, ее готовность – 91%, открытие запланировано на 1 сентября 2027 года. В рабочем поселке Нахабино возводят пристройку к поликлинике №4 на 550 посещений в смену – после ввода общая мощность учреждения вырастет до 1 080 посещений в смену. Новый корпус соединят с действующим зданием теплым переходом. Готовность объекта – 16%, строительство планируют завершить в 2028 году. В Красногорской больнице на улице Карбышева начался поэтапный капремонт стационара, рассчитанный до 2030 года включительно: сейчас идут демонтаж перегородок и стяжки пола, подготовлены отдельный въезд для техники и бытовой городок.