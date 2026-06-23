Болельщики сборной Узбекистана собираются в Хьюстоне перед матчем ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Болельщики сборной Узбекистана, американцы и туристы собираются в центре Хьюстона в преддверии игры сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу.

Сборная Узбекистана во вторник будет играть со сборной Португалии в Хьюстоне, ранее команда проиграла Колумбии в дебютном матче на Чемпионате.

Фанаты в форме национальной сборной и с атрибутикой собираются в центральной части города, чтобы маршем дойти до стадиона.

ХЬЮСТОН (штат Техас), 23 июн – РИА Новости. Болельщики сборной Узбекистана, американцы и туристы собираются в центре Хьюстона в Техасе в преддверии игры сборной из Центральной Азии на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.

Сборная Узбекистана во вторник сразится со сборной Португалии в Хьюстоне. Свой дебютный матч на Чемпионате команда из средней Азии проиграла Колумбии.

Фанаты в форме национальной сборной, с флагами Узбекистана и футбольной атрибутикой собираются в центральной части города, откуда планируют маршем дойти до стадиона.

Вышли в центр города и американцы - темнокожая работница одной из больниц, вооружившись фанатской атрибутикой, гордо заявила РИА Новости, что пришла поддержать Узбекистан. Ее коллеги - американцы и темнокожие - тоже на месте, и тоже болеют за Узбекистан. Заметны и туристы, им вручают флаги Узбекистана и футболки - никто не отказывается.