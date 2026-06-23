Рейтинг@Mail.ru
Болельщики сборной Узбекистана собираются в Хьюстоне перед матчем ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:42 23.06.2026 (обновлено: 17:43 23.06.2026)
Болельщики сборной Узбекистана собираются в Хьюстоне перед матчем ЧМ-2026

РИА Новости: Хьюстон вышел поддержать Узбекистан перед игрой сборной на ЧМ-2026

© REUTERS / Eloisa SanchezСборная Узбекистана на ЧМ-2026
Сборная Узбекистана на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Eloisa Sanchez
Сборная Узбекистана на ЧМ-2026
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщики сборной Узбекистана, американцы и туристы собираются в центре Хьюстона в преддверии игры сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу.
  • Сборная Узбекистана во вторник будет играть со сборной Португалии в Хьюстоне, ранее команда проиграла Колумбии в дебютном матче на Чемпионате.
  • Фанаты в форме национальной сборной и с атрибутикой собираются в центральной части города, чтобы маршем дойти до стадиона.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 23 июн – РИА Новости. Болельщики сборной Узбекистана, американцы и туристы собираются в центре Хьюстона в Техасе в преддверии игры сборной из Центральной Азии на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Сборная Узбекистана во вторник сразится со сборной Португалии в Хьюстоне. Свой дебютный матч на Чемпионате команда из средней Азии проиграла Колумбии.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Сомневались, кто величайший? Месси отгрузил дубль и установил рекорд ЧМ!
22 июня, 22:15
Фанаты в форме национальной сборной, с флагами Узбекистана и футбольной атрибутикой собираются в центральной части города, откуда планируют маршем дойти до стадиона.
Вышли в центр города и американцы - темнокожая работница одной из больниц, вооружившись фанатской атрибутикой, гордо заявила РИА Новости, что пришла поддержать Узбекистан. Ее коллеги - американцы и темнокожие - тоже на месте, и тоже болеют за Узбекистан. Заметны и туристы, им вручают флаги Узбекистана и футболки - никто не отказывается.
Всего к стадиону пойдут несколько сотен человек.
Килиан Мбаппе в матче против Ирака - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Гроза испортила матч Франции на ЧМ. Но Мбаппе все равно гонится за Месси
Вчера, 04:05
 
ФутболУзбекистанПортугалияХьюстонЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Узбекистан
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Гана
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    24.06 22:00
    Босния и Герцеговина
    Катар
  • Футбол
    24.06 22:00
    Швейцария
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала