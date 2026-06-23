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ВСУ около 100 раз атаковали Курскую область из артиллерии за сутки - РИА Новости, 23.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 23.06.2026
ВСУ около 100 раз атаковали Курскую область из артиллерии за сутки

Хинштейн: ВСУ около 100 раз атаковали Курскую область из артиллерии за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ 97 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области за прошедшие сутки.
  • Сбито 76 украинских беспилотников различного типа, пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
  • В результате атак в селе 1-е Выгорное Тимского района погибла женщина, в городе Рыльске ранена женщина.
КУРСК, 23 июн - РИА Новости. ВСУ 97 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 76 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 22 июня до 09.00 23 июня сбито 76 вражеских беспилотников различного типа. 97 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".

По его словам, пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе 1-е Выгорное Тимского района погибла 67-летняя женщина. Еще раз выражаю искренние соболезнования семье... В городе Рыльске ранена 38-летняя женщина, она будет наблюдаться амбулаторно", - добавил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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