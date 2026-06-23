ВСУ около 100 раз атаковали Курскую область из артиллерии за сутки

«

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 22 июня до 09.00 23 июня сбито 76 вражеских беспилотников различного типа. 97 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".