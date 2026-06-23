ВСУ около 100 раз атаковали Курскую область из артиллерии за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ 97 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области за прошедшие сутки.
- Сбито 76 украинских беспилотников различного типа, пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
- В результате атак в селе 1-е Выгорное Тимского района погибла женщина, в городе Рыльске ранена женщина.
КУРСК, 23 июн - РИА Новости. ВСУ 97 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 76 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 22 июня до 09.00 23 июня сбито 76 вражеских беспилотников различного типа. 97 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
По его словам, пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе 1-е Выгорное Тимского района погибла 67-летняя женщина. Еще раз выражаю искренние соболезнования семье... В городе Рыльске ранена 38-летняя женщина, она будет наблюдаться амбулаторно", - добавил глава региона.
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22 июня 2022, 17:18