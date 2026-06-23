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Заявки на "АмурФест" в Хабаровске пришли от 150 мастеров и предпринимателей - РИА Новости, 23.06.2026
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Твой бизнес
 
14:18 23.06.2026
Заявки на "АмурФест" в Хабаровске пришли от 150 мастеров и предпринимателей

Около 50 мастеров и предпринимателей соберет "АмурФест" в Хабаровске

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМост через реку Амур в Хабаровске
Мост через реку Амур в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мост через реку Амур в Хабаровске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На фестиваль-ярмарку «АмурФест. Лето» в Хабаровске подали заявки 150 мастеров и предпринимателей, но принять участие смогут около 50 человек.
  • Фестиваль пройдет 11 и 12 июля в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке министерства культуры и министерства туризма края.
  • В программе фестиваля — мастер-классы, концерты на двух площадках, показы коллекций локальных брендов и выступление хедлайнера.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На фестиваль-ярмарку "АмурФест. Лето" в Хабаровске подали заявки 150 мастеров и предпринимателей, планируется, что принять участие смогут около 50 человек, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отбор заявок продлится до 1 июля. Мероприятие пройдет 11 и 12 июля в рамках президентского нацпроекта "Туризм и гостеприимство" при поддержке министерства культуры и министерства туризма края.
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""АмурФест" давно стал визитной карточкой культурной жизни Хабаровска и всего края. Фестиваль объединяет людей, знакомит с многообразием культур народов Дальнего Востока, поддерживает местных мастеров и артистов, воспитывает чувство гордости за свой край и уважение к его традициям. С каждым сезоном уровень участников растет. Особенно радостно видеть заявки от предпринимателей, работающих под эгидой бренда "Сделано в Хабаровском крае" – их с каждым годом становится все больше", – отметили в министерстве культуры края.
В этом сезоне приоритет отдается изделиям, соответствующим летней тематике. Заявки подали мастера, работающие с текстилем, воском, кожей, эпоксидной смолой, лозой и янтарем, а также представители традиционных ремесел коренных малочисленных народов Севера.
В течение двух дней для гостей фестиваля будут работать интерактивные площадки. Одна из зон посвящена спорту и летнему отдыху. Там пройдет мастер-класс от школы акробатики. В зоне мастер-классов можно будет попробовать себя в цифровой иллюстрации, вязании на вязальной машине, составлении цветочных композиций, нейрографике и других направлениях.
Концерты пройдут на двух площадках: на главной сцене на Комсомольской площади и на сцене "Ракушка" в парке имени Муравьева-Амурского. В программе – показы коллекций локальных брендов, этно-дефиле, программа "Русский стиль" от камерного квартета и мужского квартета "Триумф", а также другие номера. Завершит программу выступление хедлайнера.
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