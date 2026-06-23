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Евродепутат назвал одну из главных проблем Европы - РИА Новости, 23.06.2026
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08:38 23.06.2026
Евродепутат назвал одну из главных проблем Европы

Картайзер: отсутствие диалога с РФ стало одной из главных проблем Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неспособность Евросоюза наладить диалог с Россией остается одной из ключевых политических проблем Европы, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
  • По его словам, отсутствие политической воли на уровне правительств ЕС тормозит любые попытки восстановления отношений с Россией.
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Неспособность Евросоюза наладить диалог с Россией остается одной из ключевых политических проблем Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Для меня проблема заключается не столько в диалоге на парламентском уровне, сколько в разблокировании вопроса о России на правительственном уровне, на уровне Европейского Союза. В этом состоит проблема, и мы все еще даже не начали ее решать", - сказал собеседник агентства.
По его словам, именно отсутствие политической воли на уровне правительств ЕС тормозит любые попытки восстановления отношений с Россией.
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