Евродепутат назвал одну из главных проблем Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неспособность Евросоюза наладить диалог с Россией остается одной из ключевых политических проблем Европы, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
- По его словам, отсутствие политической воли на уровне правительств ЕС тормозит любые попытки восстановления отношений с Россией.
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Неспособность Евросоюза наладить диалог с Россией остается одной из ключевых политических проблем Европы, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Для меня проблема заключается не столько в диалоге на парламентском уровне, сколько в разблокировании вопроса о России на правительственном уровне, на уровне Европейского Союза. В этом состоит проблема, и мы все еще даже не начали ее решать", - сказал собеседник агентства.
По его словам, именно отсутствие политической воли на уровне правительств ЕС тормозит любые попытки восстановления отношений с Россией.