Камчатский выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Краткий пересказ от РИА ИИ Иван Бакумцев из Петропавловска-Камчатского стал первым в истории Камчатского края, кто получил 100 баллов за русский язык, профильную математику и физику.

В регионе уже зафиксировано 11 стобалльных работ.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Выпускник школы №15 из Петропавловска-Камчатского Иван Бакумцев стал первым в истории региона, кто получил по 100 баллов за русский язык, профильную математику и физику, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Впервые в истории Камчатки наш выпускник набрал максимальные 300 баллов сразу по трем предметам ЕГЭ", - написал глава региона в своем Telegram-канале

Бакумцев учился в психолого-педагогическом классе. Результаты по остальным предметам пока не объявлены, но на сегодня в регионе уже зафиксировано 11 стобалльных работ.