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Камчатский выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам - РИА Новости, 23.06.2026
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02:57 23.06.2026 (обновлено: 02:58 23.06.2026)
Камчатский выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам

На Камчатке выпускник получил сто баллов баллов по трем предметам ЕГЭ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иван Бакумцев из Петропавловска-Камчатского стал первым в истории Камчатского края, кто получил 100 баллов за русский язык, профильную математику и физику.
  • В регионе уже зафиксировано 11 стобалльных работ.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Выпускник школы №15 из Петропавловска-Камчатского Иван Бакумцев стал первым в истории региона, кто получил по 100 баллов за русский язык, профильную математику и физику, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Впервые в истории Камчатки наш выпускник набрал максимальные 300 баллов сразу по трем предметам ЕГЭ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Бакумцев учился в психолого-педагогическом классе. Результаты по остальным предметам пока не объявлены, но на сегодня в регионе уже зафиксировано 11 стобалльных работ.
Губернатор поздравил выпускника и всех школьников, отметив, что камчатская молодежь вновь доказала, что на полуострове растут умные и талантливые люди.
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Петропавловск-КамчатскийКамчатский крайКамчаткаВладимир СолодовЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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